Нарколог предупредил об аналогах женских гормонов в пиве

Евгений Брюн рекомендовал не пить алкоголь в жару

Пиво при длительном употреблении меняет гормональный фон с мужского на женский тип, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Мужское население, пьющее пиво, подвергает себя определенной нагрузке на гормональную сферу, которая впоследствии меняет гормональный фон с мужского на женский тип. Идет ожирение по женскому типу", - объяснил он.

Брюн также напомнил, что алкоголь нарушает терморегуляцию и увеличивает риск теплового удара. В жаркую погоду он рекомендовал пить негазированную столовую минеральную воду.

Как пишет РБК со ссылкой на журнал "Наука и жизнь", хмель содержит фитоэстрогены - соединения, которые близки по структуре к женским гормонам. Вещества способны блокировать 5-альфа-редуктазу - фермент, который превращает мужской половой гормон тестостерон в более активный дигидротестостерон.

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