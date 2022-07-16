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Пропавшим на Камчатке вертолетом управлял биатлонист Малиновский

15:24
  • суббота
  • 16 июля 2022

Возбуждено уголовное дело

Вертолет Robinson с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в небе над Камчаткой. За штурвалом находится чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский.

"Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь... За штурвалом вертолета находился Игорь Малиновский, биатлонист, увлекается полетами", - прокомментировал источник ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК России о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Поиски пропавшего вертолета начнутся после наступления на Камчатке светлого времени суток. Сейчас специалисты готовят спасательные вертолеты. "Связь может отсутствовать из-за погодных условий, а пилот принял решение приземлиться и переждать непогоду", - пишет телеграм-канал 112.

В апреле Малиновский рассказал, что прошел учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации и официально стал пилотом вертолета Ми-8. 16 июня он показал подписчикам соцсетей, как моет свой вертолет Robinson.

Малиновский является пятикратным чемпионом мира среди юниоров. В составе сборной России выступил в трех гонках Кубка мира, лучшим результатом стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году. Отец 25-летнего спортсмена - владелец компании "Взлет" Владимир Малиновский, которой принадлежит пропавший легкий вертолет. 

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Игорь Малиновский
Игорь Малиновский
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