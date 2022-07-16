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Опубликовано видео стрельбы у парка аттракционов в Москве

15:37
  • суббота
  • 16 июля 2022

Госпитализирован мужчина - он получил ранение головы

В Москве полиция задержала участников конфликта со стрельбой на улице Крылатская, в результате которого пострадал один человек. Ранее в Сети появилось видео момента ЧП.

"Предварительно установлено, что между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины, после чего скрылся", - говорится в сообщении МВД по Москве (цитата по АГН "Москва").

В больницу госпитализирован 35-летний мужчина. Он получил ранение головы. По данным прокуратуры, его также избили. Ведомство сообщило, что проверит инцидент.

Как уточняет телеграм-канал 112, стрельба произошла около парка аттракционов "Сказка". Нападавшие – 29-летний и 44-летний уроженцы Ингушетии.

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