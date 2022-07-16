Европейцам предрекли суровую зиму и напомнили об алкоголе

Запад столкнулся с экономическими проблемами - это обратный эффект санкций

В Европе нарастают панические настроения в ожидании самой суровой зимы за ее новейшую историю. Именно такую зиму предсказал румынский вице-премьер Хунор Келемен. Он лишь забыл добавить, что грядущая суровая зима - дело рук самих европейцев. Именно они ее создали своей санкционной политикой против России. Сейчас европейцы уже, как говорится, по уши в этой политике и никак не могут дать задний ход. Но платить за нее придется - и дорого.

"Европа, Евросоюз, мы должны сказать откровенно: цену этой зимой мы все за это заплатим... Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет даже", — предупредил на днях вице-премьер Румынии Хунор Келемен.

Судя по всему, в Европе плохо просчитали, во что обойдется ей бездумная политика постоянного наращивания антироссийских санкций. Один пакет, второй, третий, шестой... Но ничего не меняется, кроме растущей инфляции, повышающихся цен на топливо и снижения уровня жизни в самой Европе. Выступая перед публикой, австрийский канцлер Карл Нехаммер в сердцах даже сказал: "Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты".

При этом, объявив по сути энергетическую войну России, обойтись без российского газа большая часть Европы все равно не может. Польша на словах полностью "отказалась" от российского газа, но его же покупает реверсом из Германии - только дороже. Финляндия отказалась от нашего трубопроводного газа, но продолжает покупать наш сжиженный газ. Даже без российской нефти, а ее страны ЕС должны перестать закупать к 2023 году, Европе придется очень туго. Тем более, что, по словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, худшее для нефтяного рынка, вероятно, еще впереди. А специалисты Goldman Sachs полагают, что нефть марки Brent может подорожать этим летом до 140 долларов за баррель. Прогноз экспертов Королевского банка Канады еще жестче – возможен рост нефтяных цен до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих полутора лет. И у всего этого уже есть политические последствия: в Британии и Эстонии уже состоялись отставки премьеров, подал в отставку глава правительства Италии Марио Драги. Европу терзают последствия ее собственной политики большого разрыва с Россией.

Подробности смотрите сегодня на канале "ТВ Центр" в 21:00 в программе "Постскриптум".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"