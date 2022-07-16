Орешкин: маховик российской экономики раскручивается

Помощник президента России ожидает положительные тренды к концу года

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что отечественная экономика вошла в этап восстановления.

Выступая в субботу на форуме "Территория смыслов", он объяснил, что удалось добиться стабилизации потребительского спроса и доходов граждан. Кроме этого, он напомнил, что были приняты решения по поддержке граждан с невысокими доходами.

Помощник президента также рассказал, что власти активизировали работу по восстановлению внешней торговли. Идет активное взаимодействие с Индией, Китаем, Турцией и Индонезией.

"Поэтому потихонечку маховик экономики раскручивается, объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются – мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают, в самые тяжелые периоды апреля-мая они даже в отдельные недели снижались. Все это указывает на то, что маховик экономики заработал, и к концу года мы должны уже выйти на определенные положительные тренды", - уверен Орешкин (цитата по РИА Новости).

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