Байден по ошибке поблагодарил американских солдат за эгоизм

Президент США допустил ошибку на саммите в Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления на саммите в Саудовской Аравии, заявив, что чтит "эгоизм американских солдат" на Ближнем Востоке. Как оказалось, лидер Штатов перепутал слова selfishness (эгоизм) и selflessness (самоотверженность).

Байден часто делает ошибки в публичных выступлениях. В Иерусалиме он допустил оговорку про Холокост. Так, он перепутал слова honor и horror и заявил: "Продолжаю сохранять в памяти правду и честь Холокоста... Ужасы Холокоста".

Американские журналисты часто обсуждают не только решения Байдена, но и состояние, в котором он их принимает. Ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США страдает деменцией и пьет сильнодействующие препараты, чтобы держаться на публике.

"Его персонал под присмотром жены давал ему таблетки перед каждым публичным выступлением. До этого Байден был как маленький ребенок. С ним невозможно было общаться. Он полностью изменился, потому что принимал сильнодействующие препараты. Очевидно, все еще принимает их", - сказал телеведущий.

Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон уже высказывал сомнения в том, что Байден сможет продержаться до конца срока. Доктор диагностировал у хозяина Белого дома серьезные когнитивные проблемы: снижение памяти и умственной работоспособности.

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