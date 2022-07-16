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Украинские войска обстреляли школу, детский сад и рынок в Донецке

17:57
  • суббота
  • 16 июля 2022

Украина за сутки не менее трех раз открывала огонь по Кировскому району

ВСУ обстреляли школу, ясли-сад, рынок и жилые дома в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По информации представительства ДНР в СЦКК, Украина за сутки не менее трех раз открывала огонь по Кировскому району, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", 152- и 155-миллиметровых артиллерийских орудий. В результате одного из обстрелов погиб мирный житель. Четыре человека погибли в Петровском районе и одна женщина - в Киевском.

Ранее в Минобороны сообщили, что наши ВКС высокоточными ударами уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ и нанесли большой урон 123-й территориальной бригаде. Ликвидированы сотни националистов и десятки единиц бронетехники.

В Днепропетровске с землей сравняли цеха завода "Южмаш", где производили баллистические ракеты "Точка-У" и снаряды систем залпового огня. В рядах боевиков паника - многие отказываются воевать, другие вымещают злость на мирных гражданах, обстреливая жилые районы.

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