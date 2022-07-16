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В Аргентину пришла русская зима

18:15
  • суббота
  • 16 июля 2022

В некоторых районах температура воздуха опустилась до -11 градусов

В Аргентину пришла классическая русская зима. В некоторых районах температура воздуха опустилась до -11 градусов. Июль - самый холодный месяц года в этой стране, но такие морозы - большая редкость.

Неприятностей местным жителям добавили мощные снегопады. Из-за снежных заносов в Андах оказался заблокирован горный перевал Либертадорес. Он соединяет Аргентину с Чили. На границе скопились почти 3 тысячи грузовиков. Некоторые водители уже неделю живут в своих машинах и палатках в ожидании возможности пересечь пункт пропуска.

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