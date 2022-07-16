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Москвичам предсказали циклонические вихри

18:40
  • суббота
  • 16 июля 2022

В понедельник будет облачно, пройдут небольшие дожди

Москвичей в ближайшее время ожидают циклонические вихри. 16 июля станет последним относительно сухим днем с температурой около плюс 20-25 градусов.

С 17 июля в Москве и Подмосковье активизируются циклонические вихри и атлантические циклоны - будет облачно, пройдут небольшие дожди.

"Днем 17 июля в лучшем случае будет 22 градуса выше нуля. А в течение следующей недели с каждым днем будем на градус сбрасывать", - написал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в телеграме. 

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