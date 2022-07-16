Саудовский принц и Байден обменялись претензиями на переговорах

Президент США заговорил о смерти Джамаля Хашогги, Мухаммед бен Салман парировал скандалом вокруг тюрьмы в Ираке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил США об ошибках после того, как президент Джо Байден заявил на переговорах, что считает его лично ответственным за смерть журналиста Джамаля Хашогги.

Как пишет Reuters, саудовский принц упомянул скандал вокруг тюрьмы Абу-Грейб в Ираке и вопрос об убийстве американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле.

Хашогги был убит в октябре 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Наследный принц взял на себя ответственность за смерть журналиста, но говорил, что имеющие отношение к убийству саудовские чиновники действовали без его ведома.

Накануне Байден сказал, что не жалеет о предвыборном обещании сделать ближневосточную страну изгоем из-за убийства журналиста. Президент США приехал в королевство на переговоры об увеличении производства нефти.

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