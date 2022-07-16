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Орешкин рассказал о замене SWIFT в России

19:45
  • суббота
  • 16 июля 2022

Необходимости в иностранной системе не будет

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что отечественным финансовым организациям не придется пользоваться системой SWIFT.

"Со SWIFT вопрос будет решен очень просто - мы сделаем так, что в ней необходимости не будет", - рассказал Орешкин в ходе форума "Территория смыслов" (цитата по РИА Новости). Он упомянул переговоры с Турцией по платежам.

11 июля пресс-служба компании "Платформы НТИ" сообщила, что пилотная версия российского аналога SWIFT на блокчейне готова к тестированию и использованию в банках. Сейчас в России работает система передачи финансовых сообщений Банка России.

Отключение подпавших под санкции Евросоюза российских банков от системы передачи финансовых сообщений SWIFT вступило в силу 12 марта. SWIFT - это система обмена информацией между банками, используемая по всему миру. Ее контролирует одноименная международная организация, базирующаяся в Бельгии. В КНР используется локальный аналог SWIFT под названием CIPS.

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