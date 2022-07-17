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Клишас отреагировал на угрозы атаковать Крымский мост

10:20
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Необходима демилитаризация всей Украины

Угрозы атаковать Крым подтверждают необходимость демилитаризации всей Украины.
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Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки при появлении "первой технической возможности". В Минобороны Украины отметили, что Киев для атаки Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства.  

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