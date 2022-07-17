Клишас отреагировал на угрозы атаковать Крымский мост

Необходима демилитаризация всей Украины

Угрозы атаковать Крым подтверждают необходимость демилитаризации всей Украины.

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки при появлении "первой технической возможности". В Минобороны Украины отметили, что Киев для атаки Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства.

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