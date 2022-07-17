Минобороны России: Киев планирует обвинить в Москву в "неизбирательных ударах"

Боевики планируют провокацию в Запорожье

В ночь на 17 июля с позиций ВСУ из "Градов" были обстреляны Кировский и Куйбышевский районы столицы ДНР. Артиллерийской атаке из орудий натовского калибра подверглись Еленовка, Доломитное, Пантелеймоновка и Макеевка. Над Луганском этим утром также работала система ПВО.

На подконтрольных Киевскому режиму территориях боевики продолжают использовать жилые дома и образовательные учреждения в военных целях. В Соледаре и Одессе радикалы заняли здания школ, в подвалах оборудовали склады боеприпасов, а на прилегающих территориях разместили тяжелое вооружение и бронетехнику.

В Славянске радикалы оборудовали казармы в приюте для детей, которых вместе с воспитателями насильно удерживают в подвале учреждения, используя в качестве "живого щита". В Харькове на крышах, а также на нижних и верхних этажах многоквартирных домов установили пулемёты и расчёты ПЗРК.

Сообщили в российском Минобороны и о новых провокациях, которые готовят неонацисты.

"В Полтавке Запорожской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооружённые Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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