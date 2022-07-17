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Медики и волонтеры без устали трудятся на освобождённых территориях

10:42
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Проводят сложные операции, адресно доставляют продукты

На освобождённых от неонацистов территориях военные врачи и волонтёры оказывают помощь мирному населению. Кадры работы медиков Западного военного округа опубликовало наше Минобороны.
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В населенных пунктах Харьковской области развернуты мобильные госпитали. В них не только оказывают первую помощь, но и при необходимости проводят сложные операции. Военные медики работают круглосуточно. К людям, которые не могут самостоятельно добраться до врачей, фельдшеры приходят на дом. Медпункты укомплектованы всем необходимым, в том числе высокотехнологичным оборудованием.

Помощь получают и жители Херсонской области. В село Никольское волонтёры привезли гуманитарный груз - это продуктовые наборы, лекарства и предметы первой необходимости. Продовольствие раздавали и централизованно, и адресно - маломобильным жителям припасы привезли прямо домой. За время работы гуманитарного центра в Херсоне помощь, в том числе, юридические консультации, получили около 40 тысяч человек.

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