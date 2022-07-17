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Минобороны рассказало о новых героях СВО

10:47
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Это ефрейтор Сергей Гугало, подполковник Сергей Салманский, старший лейтенант Михаил Иванников

Минобороны России рассказало о подвигах российских военных в ходе военной спецоперации на Украине.
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Ефрейтор Сергей Гугало в ходе ожесточённого боя с националистами в составе экипажа танка атаковал противника с фланга, застав его врасплох. В результате точным огнём был уничтожен вражеский танк, БМП и не менее 20 украинских радикалов.

Батальон подполковника Сергея Салманского участвовал в освобождении одного из населённых пунктов. На подступах к нему комбат, оценив силы противника, организовал одновременное нанесение ударов по оборонительным рубежам боевиков с фронта и с флангов. Тем самым было обеспечено стремительное продвижение основных сил батальонно-тактической группы. Уничтожено 15 единиц техники и около 150 националистов.

А подразделение под командованием старшего лейтенанта Михаила Иванникова удержало под контролем понтонную переправу, которую несколько раз пытались захватить националисты. Под обстрелами ВСУ, Михаил передавал точные координаты противника артиллерийским подразделениям и авиации. Грамотное командование офицера позволило отразить 3 попытки украинских боевиков захватить объект. 

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