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Москвичам обещали скоротечные дожди и мозаичные грозы в воскресенье

12:42
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Температура воздуха - 23 градуса

В Москве в воскресенье, 17 июля, будет облачно, пройдет кратковременный дождь, местами ожидается гроза.

Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Воздух прогреется только до плюс 23 градусов.

"Небо будет хмуриться и прольются скоротечные дожди с вероятностью мозаичных гроз. Это ограничит приток солнечного тепла, и температурный фон окажется на 2 градуса ниже положенной климатической нормы", - сообщил он.

Ветер западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.

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