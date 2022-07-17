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При крушении вертолета на Камчатке никто не выжил

10:58
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Им управлял биатлонист Игорь Малиновский

Спасатели обнаружили пропавший накануне на Камчатке вертолет Robinson.
Пропавшим на Камчатке вертолетом управлял биатлонист Малиновский

Машину нашли в разрушенном состоянии в районе вулканического массива Большой Семячик. Вертолет полностью сгорел. Пилот и два пассажира погибли, их тела обнаружили на месте падения вертолета, передает "Интерфакс". 

Частный вертолет Robinson пропал накануне, 16 июля. За штурвалом находился Игорь Малиновский, неоднократный чемпион мира и Европы в юниорских соревнованиях по биатлону. группа не была зарегистрирована в качестве туристов, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.  

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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