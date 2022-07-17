При крушении вертолета на Камчатке никто не выжил

Им управлял биатлонист Игорь Малиновский

Спасатели обнаружили пропавший накануне на Камчатке вертолет Robinson.

Машину нашли в разрушенном состоянии в районе вулканического массива Большой Семячик. Вертолет полностью сгорел. Пилот и два пассажира погибли, их тела обнаружили на месте падения вертолета, передает "Интерфакс".

Частный вертолет Robinson пропал накануне, 16 июля. За штурвалом находился Игорь Малиновский, неоднократный чемпион мира и Европы в юниорских соревнованиях по биатлону. группа не была зарегистрирована в качестве туристов, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"