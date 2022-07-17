В Приморье на месте схода селя нашли тело ребенка

Женщина госпитализирована

Грязевой сель сошёл на два жилых дома в Приморье. Есть погибшие и пострадавшие. Из-за непогоды в регионе обесточены девять населённых пунктов, без света остались более 11-ти тысяч человек. В регионе введён режим ЧС.

Стихия обрушилась на поселок Тимофеевка поздно вечером. Грязевой сель сошел прямо на жилые дома. Пять человек удалось спасти, одна женщина госпитализирована. В результате происшествия погиб двухлетний ребенок.

По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело. Лавина из грязи и глины смела на своем пути два частных дома. Сейчас от них остались только щепки.

Грязевой поток сломал линии электропередачи. Сейчас в поселке ограничено электроснабжение. Жителям организовали подвоз газовых баллонов, воды и продуктов.

Дожди прошли практически по всей территории края. В Михайловском районе реки вышли из берегов. Шесть человек, среди которых два ребенка, спасатели эвакуировали из базы отдыха. Вода подошла и к жилым домам. Этим летом многие здесь останутся без урожая.

Подтоплены дороги. В село Яконовка сейчас можно добраться только на лодке. Спасатели организовали здесь переправу. По воде доставляют и продукты.

В пяти районах введен режим ЧС. Несколько населенных пунктов остаются отрезанными большой водой. Стихия разрушила три моста. Поднялся и уровень моря. В поселке Весёлый Яр смыло пляж.

В ближайшее время уровень воды в реках будет продолжать подниматься. Поэтому жителям и отдыхающим специалисты советуют быть крайне осторожными и покинуть опасные места.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро ТВ "Центра". Приморский край.

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