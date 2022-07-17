ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Над Луганском в 4 утра сработала система ПВО

За сутки в результате обстрелов киевских силовиков в ДНР погибли два мирных жителя. ВСУ открыли огонь из “Градов” по Донецку и Ясиноватой. Также атаковали Макеевку и Пантелеймоновку из крупнокалиберной артиллерии западного образца. В Луганске ночью работали системы ПВО. Сбиты несколько ракет.

Этой ночью артиллерийской атаке подверглись не только Макеевка. Под обстрел попали Еленовка, Доломитное и Пантелеймонока. Из градов ВСУ били по Кировскому и Куйбышевскому районам столицы ДНР. А над Луганском в 4 утра сработала система ПВО. Был зафиксирован пуск как минимум шести зенитных ракет на перехват воздушных целей украинской стороны. О падении обломков и разрушениях пока не сообщается.

На освобожденных территориях многие дома пока остаются без электричества, но люди готовы потерпеть.

"У меня бы сейчас свет быстрей появился. А больше еще бесит, что вот оттуда долетает. Я хочу, чтобы я, мои дети, мои родственники на русском говорили без оглядки. И чтобы не штрафовали за это", - поделился житель Красного Лимана.

А на подконтрольных Киевскому режиму территориях боевики продолжают использовать жилые дома и образовательные учреждения в военных целях. В Соледаре и Одессе радикалы заняли здания школ, в подвалах оборудовали склады боеприпасов, а на прилегающих территориях разместили тяжёлое вооружение и бронетехнику. В Славянске радикалы оборудовали казармы в приюте для детей, которых вместе с воспитателями насильно удерживают в подвале учреждения, используя в качестве "живого щита". В Харькове на крышах, а также на нижних и верхних этажах многоквартирных домов установили пулемёты и расчёты ПЗРК. Сообщили в российском Минобороны - и о новых провокациях, которые готовят неонацисты.

"В Полтавке Запорожской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооружённые Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры" - заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

На освобожденных территориях Харьковской области военные медики делают обход по жилым домам. Многим нужны лекарства и медицинская помощь. Эта женщину ранило прямо во дворе дома. Она полола грядки, когда осколок от снаряда попал ей в руку. Развернули и мобильные госпитали с высокотехнологичным оборудованием. Медики работают в круглосуточном режиме.

"В состав пациентов наших, так сказать, входят гражданский персонал, обслуживающий город. Также попадаются пациенты из числа ВСУ. Мы проявляем гуманность ко всем категориям людей", - сообщил хирург полевого медицинского госпиталя.

Гуманитарную помощь из России доставили в село Никольское в Херсонской области. Людям привезли долгожданные медикаменты и продукты, передает "ТВ Центр".

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа вместе деятелями культуры Свердловской области поднимают боевой дух тем, кто участвовал в освобождении Луганской народной республики. С концертной программой артисты посетят более 10 воинских частей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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