Специалисты по ядерной защите выехали к месту падения украинского Ан-12 в Греции

На месте ЧП необычный химических запах

На северо-востоке Греции прямо в воздухе загорелся грузовой самолет Ан-12 частной украинской компании. Он перевозил несколько тонн оборонной продукции.

На борту находились 8 человек. Все они погибли. Экипаж выполнял коммерческий рейс в Бангладеш, летел из Сербии.

Информацию подтвердили в Минобороны страны. В грузовом отсеке было почти 12 тонн оборудования военного назначения. Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку.

Самолет разбился в 40-ка километрах от аэропорта Кавалы. Прибывшие на место ЧП экстренные службы почувствовали необычный химических запах. У двоих пожарных начались проблемы с дыханием. Местные власти потребовали отвести спасателей и журналистов на безопасное расстояние. Жителям соседних поселков рекомендуют не открывать окна и не выходить из домов.

К месту крушения украинского Ан-12 в Греции отправились специалисты по ядерной и биологической защите, пишет телеканал Open.

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