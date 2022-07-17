Байден привез из-за океана шлейф неудобных вопросов

Лидеру США грозит импичмент

Президент США Джо Байден может столкнуться с реальной угрозой импичмента уже в этом году. Такая перспектива ожидает главу Белого Дома, если Демократическая партия проиграет на решающих промежуточных выборах в ноябре. А предпосылки для этого весьма существенные: политика нынешних властей уже ввергла страну в масштабную рецессию, и отчаянные попытки главы государства исправить ситуацию и сохранить лицо выглядят неубедительно.

Шлейф неудобных вопросов тянется за Джо Байденом через океан после возвращения из ближневосточного турне, передает "ТВ Центр".

Американский лидер вернулся в Вашингтон из Саудовской Аравии – страны, которую ранее обещал сделать изгоем. Наследного принца Бен Салмана называл "ответственным" за убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Но после таких заявлений сидел с Бен Салманом за одним столом и просил того о помощи – нарастить добычу нефти.

Инфляция, достигшая в США максимума за последние 40 лет, главный повод для беспокойства в американском обществе. Пенсионеры вынуждены искать работу или тратить сбережения, чтобы оплачивать повседневные счета.

Политические оппоненты, республиканцы, готовы инициировать процедуру импичмента хозяина Белого дома. Вескими основаниями они также называют скандалы вокруг сына Байдена Хантера и вывод американских войск из Афганистана. Чтобы начать процедуру лишения полномочий, необходимо простое большинство в Палате представителей Конгресса США. Затем потребуются две трети голосов в Сенате. Здесь решающее значение будут иметь промежуточные выборы в Конгресс – они пройдут в ноябре, пишет издание “Newsweek”.

"Америке пора сменить курс", - считают авторы издания “Foreign Affairs”. Журналисты приходят к выводу, что разжигание Вашингтоном соперничества с Москвой и Пекином не способствует развитию демократии в США. В противостоянии с Россией Вашингтон не только рушит собственные позиции, но и топит европейских партнеров, пишет издание “The Statesman”.

Дальнейшая поддержка Вашингтоном Киева будет заключаться в поставках небольшого количества точного оружия, к такому выводу приходит издание “The American Conservative”. Администрация Байдена и Конгресс приняли поэтапный подход к оказанию военной помощи Украине. Это объясняется тем, что потоки денег и техники стало сложно отслеживать, к тому же образцы западного вооружения часто не везут на передовую, а перепродают в интернете.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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