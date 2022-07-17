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Историческая реконструкция похода Невского пройдет в Лосином острове

12:30
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Она посвящена 780-летию битвы на Чудском озере.

У москвичей есть уникальный шанс стать свидетелями исторической реконструкции "Александрова дорога". Она посвящена 780-летию битвы на Чудском озере. 

17 июля мероприятие проходит на территории национального парка "Лосиный остров". Гостей ждёт насыщенная программа: тематические интерактивы, мастер-классы, ярмарка ремёсел и концерт.

Самым ярким событием станет торжественная встреча дружины Александра Невского. Историческая реконструкция продлится до 20-го августа. За это время участники преодолеют более тысячи километров и закончат свой поход на месте Ледового побоища. Они будут соблюдать полную историческую аутентичность носить обмундирование тринадцатого века, ночевать в шатрах и готовить пищу на костре.

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