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Подробности катастрофы украинского самолета с опасным грузом в Греции

13:05
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Боеприпасы предназначались не Киеву

Разбившийся в Греции украинский военно-транспортный самолет Ан-12 перевозил 11,5 т сербских вооружений в Бангладеш.
Специалисты по ядерной защите выехали к месту падения украинского Ан-12 в Греции

Судно принадлежало украинской компании и перевозило груз сербской компании по заказу Министерства обороны Бангладеш. Погибли восемь членов экипажа, сообщили в Минобороны Сербии.

Предположения некоторых СМИ о том, что Ан-12 вез оружие на Украину, министр обороны Сербии Небойша Стефанович назвал "злонамеренными".

Тем не менее, греческие чиновники пока не могут подтвердить ни информацию о содержании груза, ни данных о численности экипажа, пишет агентство Associated Press.

Украинский самолет Ан-12 вылетел 16 июля в 20:40 (21:40 по московскому времени) из сербского города Ниш и по пути в Дакку должно было совершить посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмадабаде. В ходе полета пилот Ан-12 доложил греческим диспетчерам об отказе двигателя и запросил разрешение на аварийную посадку. Самолет не долетел и разбился близ греческого города Кавала.

Вокруг точки крушения самолета распространился сильный запах. Жителей близлежащих населенных пунктов закрыть окна, не выходить из дома и надеть маски. Пострадали двое пожарных. К месту крушения украинского Ан-12 в Греции отправились специалисты по ядерной и биологической защите.

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Самолет Ан-12
Самолет Ан-12
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