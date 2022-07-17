ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon

13:40
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

А также установку РСЗО HIMARS в ДНР

Российскими высокоточными ракетами в Одессе уничтожен склад переданных странами НАТО противокорабельных ракет Harpoon.
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, отметили в Минобороны.

Ранее в Минобороны Украины допустили удар по Крыму из РСЗО HIMARS американского производства. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Су-34 ВКС России
Су-34 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.