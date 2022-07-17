Российские военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon

А также установку РСЗО HIMARS в ДНР

Российскими высокоточными ракетами в Одессе уничтожен склад переданных странами НАТО противокорабельных ракет Harpoon.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, отметили в Минобороны.

Ранее в Минобороны Украины допустили удар по Крыму из РСЗО HIMARS американского производства.

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