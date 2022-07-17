Эксперт назвал преимущество проводного телефона перед мобильным

Прошло 140 лет с первого звонка

13 июля московский городской телефон отметил юбилей - 140 лет. Первая АТС открылась на Кузнецком мосту и абонентов у неё было аж три десятка. Техническая новинка конца 19-ого века круто изменила жизнь в большом уже тогда городе. Спустя десятилетия телефоны появились чуть ли не в каждой квартире и стали частью массовой культуры. Про них слагали стихи и пели песни.

Первый телефонный звонок раздался в Москве 140 лет назад, на две недели раньше, чем в тогдашней столице, Санкт-Петербурге. Аппараты тогда были похожи на громоздкие шкафы со сложным устройством - рычагами и отдельными рожками для динамика и микрофона. А соединение вручную устанавливали девушки-телефонистки, которых называли "барышнями".

Работа телефонисток считалась очень почетной - принимали только молодых девушек с приятным голосом, хорошим образованием и обязательно незамужних - ведь приходилось выходить и в ночные смены. А еще у "барышень" должны были быть стальные нервы и высокий рост.

"Девушек при приеме на работу телефонисткой мерили по росту. 165 см - минимальный рост барышни, чтобы сидя доставать до всех блэнкеров коммутатора", - рассказала хранитель и экскурсовод Музея истории телефона Тамара Урумян.

В начале своей истории телефон был модной диковинкой для избранных. Первыми абонентами стали самые известные и богатые москвичи - всего 26 человек. Качество связи оставляло желать лучшего, да и звонить особо было некуда - это был сомнительный сервис за баснословные деньги.

"Сам аппарат стоил от 250 до 500 рублей, и абонентская плата - 250 рублей. Чтобы было понятно - это тогда равнялось найму 100-метровой квартиры на год - в нынешних ценах это 1 миллион 200 - абонентская плата", - уточнил член Общественной палаты города Москвы, историк Москвы Филипп Смирнов.

В начале прошлого века встал вопрос - как сделать телефон более доступным и массовым. Торги на право эксплуатации городской телефонной сети выигрывает "Шведско-датско-русское телефонное акционерное общество". Началось строительство станции и прокладка подземных коммуникаций в самые престижные кварталы того времени.

"И спустя 100 лет, 120 лет, остаются свидетельства. На улице Лялин переулок, если смотреть себе под ноги, можно обнаружить подлинные люки, оставшиеся с 1901 года, показывающие важность телефона в ту эпоху", - продолжает Смирнов.

Здание первой московской Центральной телефонной станции в Милютинском переулке, похожее на готический замок, на тот момент было самым высоким в столице - более 70 метров. Благодаря ей можно было подключить 60 тысяч номеров - это была крупнейшая сеть в Европе. Значительно снизились тарифы - месяц владения телефоном стал стоить 63 рубля, изменился и вид аппарата - появилась привычная трубка.

Во время революции 1917 года Москва впервые за 35 лет остается без связи, за телефонные станции в обеих столицах велись ожесточенные бои.

Затем большевики сначала обеспечили связью предприятия, учреждения и госслужащих, после в начале 20-х телефоны стали появляться в квартирах москвичей. На телефонисток упала колоссальная нагрузка - нужно было проводить около 400 соединений в час. Так продолжалось до 1930-го года.

Технологическим прорывом стал запуск первой автоматической телефонной станции. Она находилась в этом четырехэтажном здании на Большой Ордынке. С этого момента в трубке вместо женских голосов появились длинные гудки.

Автоматические станции ускорили телефонизацию. На аппаратах появились диски для самостоятельного набора номера.

В 47-м году монолог Фаины Раневской у телефона вызывал взрывы хохота. Тогда уже во всех районах столицы были построены автоматические станции, но все-таки телефоны были не у всех. Установки аппаратов ждали годами. К друг другу ходили в гости "позвонить". Иметь собственный "домашний" было престижно.

В 60-е телефоны становятся привычной частью жизни. Появляются новые линии, становится ясно, что шестизначных номеров на Москву уже не хватает - столица переходит на семизначную нумерацию и исчезает буквенный код. Телефоны появляются даже в коммуналках.

В современных номерах цифр уже десять. Сейчас изобретение, которое в свое время радикально изменило жизнь людей по всему миру, уже не пользуется таким спросом, но не теряет актуальности.

"Вся связь, проводная, сделана по нормам военного времени. И если у вас отключается электричество, эта штука продолжает работать, в то время, как сотовые все не очень долго держатся. Практика такая уже есть. Никто не сказал, что если появились такси, то нужно отменять электрички. У каждого свое предназначение, вопрос в пропорции", - подчеркнул генеральный директор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов.

Проводная связь продолжает существовать параллельно с современными гаджетами. За свою долгую историю стационарный телефон не раз менял свою форму и назначение. Он и сейчас остается стратегическим средством связи, с гарантированным и надежным соединением.

Наталья Тарасова, Алишер Султанов, Андрей Булычев, Юрий Тимошин, Марина Глебова, Георгий Могунов "ТВЦентр".

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