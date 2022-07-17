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Крымские власти оценили безопасность для туристов после заявлений Киева

14:56
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Минобороны Украины планирует ударить по Крымскому мосту

Крым безопасен для приезда туристов и отдыха.

Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов после заявлений советника президента Украины Алексея Арестовича о том, что Крымский мост станет объектом для атаки при появлении "первой технической возможности".

"Мы находимся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте с 2014 года, потому что гадости от них (украинской власти – прим. ред.) мы ожидали всегда. Крым всегда был надежно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало. Пусть приезжают отдыхать", - сказал Константинов.  

Безопасность Крыма также гарантирована за счет того, что приграничные Херсонская и Запорожская области находятся под контролем российской армии, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны Украины заявило, что Киев для атаки может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства. 

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