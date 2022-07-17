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Медведев поддержал идею приравнять детей Сталинграда к блокадникам

15:19
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Вопрос будет проработан

 

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал решить вопрос о предоставлении участникам Сталинградской битвы и детям Сталинграда тех же льгот, что и у блокадников Ленинграда и защитников Севастополя.

Такую просьбу на встрече в Волгоградской области в воскресенье озвучил ветеран Великой Отечественной войны.

"Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать", — поддержал идею Медведев (цитата по ТАСС)

Вопросом займутся коллеги из профильных ведомств, заверил зампредседателя Совбеза.

Сегодня в России отмечают 80-летие начала Сталинградской битвы. Город стал символом героизма и мужества советских людей, который знают во всем мире.

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