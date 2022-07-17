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"Наступит судный день": Медведев об угрозах Украины напасть на Крым

16:03
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Отказ признать Крым российским - это системная угроза

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если Крымский мост будет атакован украинскими военными, то "для них всех наступит судный день".
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"В случае атаки Украины на Крым для "кровавых клоунов" в Киеве наступит Судный день", - сообщил он в ходе выступления в Волгоградской области. Отказ стран НАТО признать Крым российским является для России системной угрозой.

Кроме того, Медведев отметил важность независимой политики для России. Если Москва предаст свой суверенитет, то "Запад ее растерзает".

"Наша страна абсолютно уникальна, самая большая страна на планете, и она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику <…> "В противном случае - такое бывало неоднократно в истории человечества - нас просто растерзают", - уверен Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. "Это когда-нибудь осознают и те, кто "подкармливает" Киев деньгами и оружием", - заключил Медведев.

Ранее Минобороны Украины заявило, что Киев для атаки Крыма может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства. В свою очередь советник президента Украины Алексей Арестович отметил, что Крымский мост станет объектом для атаки при появлении "первой технической возможности".

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