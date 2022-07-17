От экстремальной жары в Испании за шесть дней умерли 360 человек

Аномальная погода стоит также во Франции и в Великобритании

В Великобритании впервые в истории из-за жары объявили самый высокий - красный - уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки столбики термометров могут добраться до отметки 40 градусов Цельсия.

Прежний температурный рекорд для этих мест - 38,7. Медики предупреждают, что мощная и продолжительная тепловая волна может привести к болезням и летальному исходу даже среди здоровых людей, не входящих в группу риска, передает "ТВ Центр".

Насколько опасна такая погода, уже показала ситуация в Испании. Там за последнюю неделю скончались 360 человек. Пик смертности пришёлся на минувшую пятницу. Экстремальная жара продержится в стране ещё несколько дней.

Предпоследний - оранжевый - уровень погодной опасности объявили в соседней Франции. Африканский зной, от которого всю неделю изнывали южные регионы страны, добрался до западных и северо-западных департаментов. В некоторых коммунах уже зафиксировали исторические температурные рекорды - почти 41 градус по Цельсию. А в департаменте Жиронда до сих пор не удаётся взять под контроль мощные природные пожары. Горят уже более 10 тысяч гектаров леса.

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