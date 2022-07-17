Малахов двумя словами отреагировал на сообщения об отъезде из России

Телеведущий якобы уехал в одну из прибалтийских стран

Российский телеведущий Андрей Малахов прокомментировал слухи о своем отъезде из России.

"Не дождетесь!" - написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 июля.

Позднее изданию "Подъём" телеведущий заявил, что уехал в двухнедельный отпуск с ребенком.

"Заявление на отпуск выложу в ближайшее время", - подчеркнул Малахов.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что телеведущий уехал из России в одну из прибалтийских стран и возвращаться не собирается. Директор Малахова Алексей Миндель еще раз подтвердил, что эти слухи являются "полнейшим бредом".

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