Малахов двумя словами отреагировал на сообщения об отъезде из России

Телеведущий якобы уехал в одну из прибалтийских стран
Российский телеведущий Андрей Малахов прокомментировал слухи о своем отъезде из России.
"Не дождетесь!" - написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 июля.
Позднее изданию "Подъём" телеведущий заявил, что уехал в двухнедельный отпуск с ребенком.
"Заявление на отпуск выложу в ближайшее время", - подчеркнул Малахов.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что телеведущий уехал из России в одну из прибалтийских стран и возвращаться не собирается. Директор Малахова Алексей Миндель еще раз подтвердил, что эти слухи являются "полнейшим бредом".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"