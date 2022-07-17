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"Троицу" Рублева после торжеств в лавре вернут в Третьяковку

18:12
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Впервые после Октябрьской революции "Троицу" привезли в лавру

Икону "Троица" Андрея Рублева после торжеств в Троице-Сергиевой лавре вернут обратно в Третьяковскую галерею.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в Минкультуры России. В ночь с 16 на 17 июля икона была доставлена для богослужений в лавру. Сообщается, что это произошло впервые после 1917 года.

Икона пробудет в лавре два дня по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора.

 "Транспортировка проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре икона помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает привычный для нее климат", - сообщили в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Пахомов предложил рассмотреть вопрос о перемещении иконы на постоянное место хранения в лавру, так как "Троица" была написана в похвалу Сергию Радонежскому. Эта инициатива вызвала дискуссию в социальных сетях.

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