Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в Иране

Они пройдут 18-19 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Иране 18-19 июля.

Об этом заявили представители канцелярии лидера Турции. Ранее аналогичное заявление опубликовала пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Иране состоится трехсторонняя встреча Путина с президентами Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Тайипом Эрдоганом. Также главы России и Турции проведут переговоры один на один.

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