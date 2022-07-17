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Биатлонист Шипулин должен был лететь по маршруту Малиновского

19:25
  • воскресенье
  • 17 июля 2022

Вертолеты были страстью погибшего спортсмена

Бывший биатлонист Антон Шипулин должен был лететь тем же маршрутом, что и разбившийся на Камчатке биатлонист Игорь Малиновский.
При крушении вертолета на Камчатке никто не выжил

"Мы тоже должны были лететь тем же маршрутом, что и Игорь. Но не полетели из-за тумана. Сегодня видел место крушения - все в обломках. Очень горько, когда уходят молодые", - написал спортсмен на своей странице во "ВКонтакте".

Шипулин рассказал, что Малиновский очень любил вертолеты. Когда о них заходил разговор, то у него "глаза загорались".

Частный вертолет Robinson пропал накануне, 16 июля. За штурвалом находился Игорь Малиновский, неоднократный чемпион мира и Европы в юниорских соревнованиях по биатлону. Группа не была зарегистрирована в качестве туристов, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов. 

В воскресенье спасатели обнаружили разрушенный вертолет в районе вулканического массива Большой Семячик. Машина полностью сгорела. Пилот и два пассажира погибли, их тела обнаружили на месте падения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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