ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров назвал главных пострадавших от антироссийских санкций

08:22
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Больше всего страдает Европа, заявил министр

Европа, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, которые вводит в отношении России. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Стала известна дата обсуждения ЕС новых санкций против России

Глава МИД отметил, что ЕС "опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчета о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает), освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа".

Учитывая эти факты, а также практически слияние Евросоюза и НАТО, разговоры о "стратегической автономии" ЕС превращаются в спектакль и "театр одного актера", заявил Лавров.

В интервью "Известиям" российский министр подчеркнул, что на этом фоне Европа последовательно ведет к поиску все новых театров военных действий.

Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии. Инфляция в США уже бьет рекорды 40-летней давности, а цены на электроэнергию в ЕС достигли исторического максимума.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.