Больше всего страдает Европа, заявил министр

Европа, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, которые вводит в отношении России. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что ЕС "опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчета о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает), освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа".

Учитывая эти факты, а также практически слияние Евросоюза и НАТО, разговоры о "стратегической автономии" ЕС превращаются в спектакль и "театр одного актера", заявил Лавров.

В интервью "Известиям" российский министр подчеркнул, что на этом фоне Европа последовательно ведет к поиску все новых театров военных действий.

Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии. Инфляция в США уже бьет рекорды 40-летней давности, а цены на электроэнергию в ЕС достигли исторического максимума.

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