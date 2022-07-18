Шольц пригрозил долго не снимать санкции с России

Все зависит от параметров мирного соглашения с Украиной

Евросоюз не снимет санкции с России, введенные из-за спецоперации на Украине, если мир будет заключен на "условиях, навязанных" Москвой. Такое заявление в воскресенье, 17 июля, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Глава германского правительства заявил, что с самого начала было понятно, что "нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени".

Ни одна из антироссийских ограничительных мер не будет снята "в случае мира на условиях, навязанных Россией", предупредил Шольц.

Вместе с тем канцлер Германии подтвердил, что его страна и население сами столкнулись с серьезными негативными последствиями рестрикций в виде скачков цен на продукты, бензин и электроэнергию, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В июне Олаф Шольц уже заявлял, что без "честного" соглашения России с Украиной санкции будут продолжать оставаться в силе. При этом Шольц напомнил, что санкции, введенные Европой в отношении России после присоединения ею Крыма, по-прежнему действуют.

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