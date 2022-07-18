Китай пообещал не бездействовать в ситуации вокруг Украины

Пекин отказался сидеть сложа руки

Китай не является стороной украинского конфликта, однако не собирается сидеть сложа руки и пассивно ждать. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И.

Глава МИД Китая подчеркнул, что Пекин "всегда непоколебимо и настойчиво" выступала за мирный процесс и урегулирование конфликта путем переговоров. КНР не собирается "подливать масла в огонь" какими-либо действиями со своей стороны.

По мнению Ван И, уроки украинского кризиса глубоки и заслуживают тщательного изучения всеми сторонами. В долгосрочной перспективе необходимо рассмотреть возможность построения сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира, так как ситуация на Украине отрицательно повлияла не только на Европу, но и на весь мир, цитирует министра "Интерфакс".

В июне председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин готов содействовать в урегулировании украинского кризиса и занимает независимую позицию в этом вопросе. По мнению Си Цзиньпина, каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине.

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