Москву ждет самый холодный день с начала июля

Температура начнет расти лишь к концу недели

Понедельник, 18 июля, может оказаться самым холодным днем с начала месяца в Москве и Московской области. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется всего до 18 градусов тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что лишь а юге области и в центре Москвы, на острове тепла, температура будет достигать 20-22 градусов.

Наряду с этим ожидаются кратковременные дожди (местами сильные), гроза и порывистый ветер скоростью до 17 м/с.

19 и 20 июля в столичном регионе ожидаются небольшие дожди. Лишь к концу недели метеорологи обещают потепление: столбики термометров могут подняться до 25 и более градусов, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал жителям столичного региона "скоротечные дожди с вероятностью мозаичных гроз". Это ограничит приток солнечного тепла, и температурный фон окажется на два градуса ниже климатической нормы.

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