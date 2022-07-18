Хакеры передали силовикам данные сотрудничавших с разведкой Украины россиян

Список контактов составила группировка RaHDit, ранее слившая данные о сотрудниках Минобороны Украины

Хакеры российской группировки RaHDit нашли россиян, которые сотрудничают с военной разведкой Украины. Список контактов передали силовикам, пишет РИА Новости.

"Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться", — сказал агентству хакер из RaHDit.

Ранее RaHDit опубликовала данные сотрудников украинского Минобороны и связанных с ним людей. В список попали 2,5 тысячи человек.

В июне RaHDit выложила в открытый доступ данные сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации хакеры взломали правительственные украинские сайты.

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