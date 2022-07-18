Зеленский объяснил увольнение генпрокурора и главы СБУ

Руководитель спецслужбы Иван Баканов - друг детства президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, где объяснил увольнение генпрокурора Ирину Венедиктову и главы СБУ Ивана Баканова.

Судя по тексту указа, Баканов отстранен от должности по 47 статье Дисциплинарного устава ВСУ. Она предусматривает ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.

В телеграме Зеленский пояснил, что сейчас ведется 651 уголовное производство по статьям госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств.

По его словам, более 60 сотрудников СБУ и прокуратуры остались на занятых Россией территориях и продолжают работу. В 198 случаях лицам уже предъявлено подозрение.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - сообщил Зеленский.

Баканов - друг детства Зеленского. Он работал юристом "Студии Квартал 95". С декабря 2017 года по май 2019 года Баканов был главой партии "Слуга народа". Во время предвыборной компании Зеленского возглавлял его штаб.

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