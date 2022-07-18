Московские школьники завоевали золото на Международной биологической олимпиаде

Участник команды Яков Коробицын показал лучший результат среди сборных всех стран

Российская сборная одержала победу на Международной биологической олимпиаде школьников, взяв четыре золота. Участник команды Яков Коробицын стал абсолютным победителем – он показал лучший результат среди сборных всех стран, сообщили ТВЦ в пресс-службе МГУ.

В состав команды вошли выпускники:

Карина Каримова, физтех-лицей имени П.Л. Капицы (Московская область);

Яков Коробицын, школа Центра педагогического мастерства (Москва);

Назим Мустафин, СУНЦ НГУ (Новосибирск);

Семен Шмаков (школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ (Москва) .

Трое ребят поступили в МГУ: Карина и Яков стали первокурсниками факультета биоинженерии и биоинформатики, Семен - факультета фундаментальной медицины. Назим поступил на химическое отделение факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

К международной олимпиаде по биологии сборную готовили преподаватели и сотрудники биологического факультета МГУ.

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