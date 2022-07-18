Шойгу проверил российскую группировку войск на Украине

Министр обороны приказал военным приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", задействованную в спецоперации на Украине. Он приказал уничтожать дальнобойное оружие, которым украинские войска наносят удары по мирным жителям, полям пшеницы и хранилищам с зерном.

"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", - сообщили в Минобороны.

На командном пункте командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности.

В субботу глава Минобороны проверил группировки войск "Юг" и "Центр". Шойгу приказал нарастить действия группировок на всех операционных направлениях ради безопасности жителей Донбасса.

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