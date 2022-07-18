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Проверка готовности системы оповещения пройдет в Москве 20 июля

09:17
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты

В Москве 20 июля пройдет плановая проверка систем оповещения. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!", - говорится в сообщении на сайте mos.ru.

Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты.

Кроме того, информация о проверке пройдет в радио- и телеэфире. На экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!"

В мэрии отметили, что тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера.

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