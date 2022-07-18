Система ПВО России перехватила восемь снарядов "Урагана" и HIMARS

Об этом рассказали в Минобороны

В районах Изюма, Таврии и Алчевска российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

Наряду с этим российская система ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях.

Кроме того, перехвачены восемь снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS в ЛНР, Харьковской и Запорожский областях, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, отметили в Минобороны.

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