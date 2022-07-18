ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Система ПВО России перехватила восемь снарядов "Урагана" и HIMARS

09:17
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Об этом рассказали в Минобороны

В районах Изюма, Таврии и Алчевска российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

США помогают ударам ВСУ по мирному населению из установок HIMARS
"Калибры" уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS под Днепропетровском

Наряду с этим российская система ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях.

Кроме того, перехвачены восемь снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS в ЛНР, Харьковской и Запорожский областях, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Вооруженные Силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, отметили в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Система ПВО
Система ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.