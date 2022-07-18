Кадыров предложил разместить ПВО в горах Чечни

России нужны новые стратегические военные решения, заявил глава Чечни

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нужно расположить в горах Чеченской Республики на месте танковой части в Шалинском районе. С таким предложением выступил глава региона Рамзан Кадыров.

По словам руководителя Чечни, в современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России, как никогда востребованы системы ПВО, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также рассказал о формировании в республике нового полка специального назначения "Север-Ахмат" в составе войск Министерства обороны России. В его состав вошли бойцы, "впитавшие опыт боевых действий в Сирии и на Украине", отметил Кадыров.

Ранее сообщалось, что в районах Изюма, Таврии и Алчевска российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Наряду с этим российская система ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"