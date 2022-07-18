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Турбину для "Северного потока" отправили из Канады в Германию

09:33
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Как ожидается, машина прибудет в Россию к 24 июля

Канада 17 июля отправила самолетом в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу "Северный поток". Машина должна прибыть в Россию к 24 июля. Как пишет "Коммерсант", турбину доставят не по воде, как планировалось изначально, а самолетом, что должно ускорить транспортировку.

Канада вопреки просьбам Киева сделала исключение из антироссийских санкций и решила вернуть турбину для "Северного потока". Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по "Северному потоку", в Германии готовились принять экстренные меры. Президент Украины Владимир Зеленский лично высказал свое недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо из-за решения по турбине, назвав его "опасной уступкой".

Ранее в "Газпроме" сообщили о сокращении поставок по "Северному потоку", назвав в качестве причины задержку возвращения турбины с ремонтных работ в Канаде. Оборудование не могло покинуть страну из-за санкций против России.

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