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Минобороны рассказало о героизме участников СВО

10:06
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Отличились Тимур Соктоев и Виталий Строгов

Минобороны рассказало о героизме участников СВО. Рядовой Тимур Соктоев, действуя в составе тактического воздушного десанта, выполнял задачу по захвату и удержанию стратегически важного объекта. В бою он лично уничтожил два танка Т-64, боевую машину пехоты и большое количество живой силы противника.

Младший сержант Виталий Строгов охранял позиции наших войск, когда заметил вблизи трёх вооружённых националистов и сумел их задержать. Позже Строгов обнаружил ещё одну группу боевиков. И вместе с подчинёнными вступил с ними в схватку. Националисты были уничтожены.

Лейтенант медицинской службы Владислав Панфёров при освобождении одного из населённых пунктов вынес с поля боя свыше 60 военнослужащих. При этом более 20 из них вскоре вернулись в строй. В результате поставленные задачи были выполнены.

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