Врачи из Донецка рассказали о работе под обстрелами

Медики готовы работать круглосуточно

Медики Донбасса героически выполняют свой долг. Они каждый день борются за жизни тех, кто попал под огонь украинских военных. Врачи готовы работать круглосуточно и не прекращают операции даже под обстрелами.

На этой больничной каталке - женщина, серьезно пострадавшая в результате обстрела. Снаряд, выпущенный украинскими радикалами, разорвался в трёх метрах от маршрутного такси, где ехали люди. Водитель и одна пассажирка погибли. Шесть человек ранены.

Врачи в Донецке готовы круглосуточно принимать раненых. За раз могут привезти 20 человек. В этом отделении в дежурном режиме несколько операционных и шесть хирургов - состояние пострадавших часто такое, что они не могут ждать.

В больницу имени Калинина попадают самые тяжелые пациенты. Сюда привозят раненых в результате обстрелов города. Они попадают в санпропускник. А затем их сразу поднимают на верхние этажи, чтобы немедленно сделать операцию.

В торакальном отделении проводят сложнейшие экстренные вмешательства. Здесь хирурги специализируются на лечении сердца и лёгких.

Бывали случаи, когда пациентов с ранением сердца оперировали в лифте, потому что не успевали положить на хирургический стол. Людей спасали. При этом сами врачи работают под постоянной угрозой артиллерийского обстрела. Окна в этой операционной вдребезги разбивало взрывом. Осколками пробит потолок.

В начале июля под обстрел ВСУ в Донецке попала съемочная группа журналистов "ТВ Центра". Серьезное ранение получил оператор Андрей Алексеев. Осколок прошел под мышкой, пробил лёгкое и едва не дошёл до сердца. Оперировали нашего коллегу в Донецке, с ним работал один из лучших хирургов Олег Ступаченко. Он достал осколок, а на выписку подарил его бывшему пациенту.

"Ты не знаешь, где тебя может ранить или достать этот снаряд. Идут ковровые бомбардировки. Обстрелы. Не знаешь, в каком районе можно прятаться. В начале войны в 2014 году знал - вот этот район опасный. Район аэропорта опасный. В центре не стреляли. А сейчас без разницы", - говорит Олег Ступаченко, заведующий торакальным отделением ДоКТМО им. Калинина.

В реанимации - абсолютное большинство пациентов с минно-взрывными травмами. В четырехместной палате трое - гражданские. Состояние некоторых тяжелейшее, будто хирурги их заново сшили по частям.

"У нас есть пациент. В Мариуполе он помогал разбирать квартиру соседке и на растяжке произошла минно-взрывная травма. Там грудная клетка, легкие, сердце, диафрагма, желудок, селезенка, печень, кишечник тонкий и толстый - такой объем повреждений. Мы боролись за него всем коллективом. Это такая наша победа. Мы просто за него все переживали. Молодой парень. 23 года", - рассказала Наталья Толстова, заведующая отделением интенсивной терапии.

"Был пациент с гранатой в животе. Вызвали саперов. А её уже вытащили из живота. Ну хорошо, что она не взорвалась в операционной", - рассказал Ступаченко.

Всё это в очередной раз показывает, какие специалисты и какие люди работают в этой больнице. В Москве или любом другом российском городе таких профессионалов с радостью взяли бы на работу. Но никто не уехал, потому что они нужны здесь в Донецке.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Константин Кузнецов. Андрей Алексеев. "ТВ Центр". Донецк.

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