В Москве проходит кинофорум к 100-летию образования СССР

Всего до середины декабря зрителям покажут 15 легендарных картин, снятых во всех союзных республиках

В Москве в рамках кинофорума, посвящённому 100-летию образования СССР, показали ленту Андрея Кончаловского "Первый учитель". Мероприятие прошло на площадке киносети "Москино". Всего до середины декабря зрителям покажут 15 легендарных картин, снятых во всех союзных республиках. Кроме того, желающие смогут посетить творческие встречи и тематические выставки. Форум проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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