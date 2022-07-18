Кругом зрада: как подчиненные и западные партнеры подвели Зеленского

На Украине - громкие отставки в силовых структурах

Проект седьмого пакета антироссийских санкций намерен представить сегодня в Брюсселе Жозеп Боррель. Глава внешнеполитической службы ЕС призвал европейцев "к стратегическому терпению". Однако терпеть готовы не все. В Германии всерьёз опасаются холодной зимы. Канада уже отправила туда турбину для "Северного потока". А на Украине отражением военных неудач стали громкие отставки в силовых структурах.

Доверия больше нет даже другу детства. Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении объявляет, что отстранил от работы руководителя СБУ Ивана Баканова, с которым украинский лидер учился в одной школе и вместе участвовал в юмористической студии "Квартал 95". Как говорят, именно по дружбе еще три года назад Баканов и возглавил силовое ведомство. Выпускник академии туризма имел в подчинении более 30 тысяч агентов, но не смог грамотно организовать работу после начала российской спецоперации. По мнению советников Зеленского, именно служба безопасности "проспала" и намеренно сдала Херсон. Отстранена и генпрокурор Ирина Венедиктова. В последние месяцы она часто мелькала в кадре, принимала высоких зарубежных гостей, для которых проводила экскурсии по местам инсценировок в Буче. А вот за тем, что ее сотрудники массово переходят на службу России, не уследила. В Киеве возбуждено больше 650 уголовных дел по обвинению в госизмене и коллаборационизме.

"Более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и выявленные связи между сотрудниками сил безопасности Украины и спецслужбами России ставят очень серьезные вопросы перед руководителями", - заявил Зеленский.

Исполнять обязанности генпрокурора теперь будет Алексей Симоненко. Для националистов он "соучастник преступлений против Украины". Его имя занесено в базу запрещенного в России сайта "Миротворец" за фабрикацию уголовного дела против бывшего президента Петра Порошенко. Для Киева, куда ни повернись, кругом "зрада", то есть предательство. Подводят и западные партнеры – накануне Канада отправила отремонтированную турбину для "Северного потока". Оттаву об этом просил Берлин, и, несмотря на протесты Киева, оборудование для газопровода вывели из-под санкций. Власти Германии признают, что без поставок российского топлива грядущую зиму страна не переживет. Но при этом не отказываются от антироссийской риторики.

"Ни одна из санкций не будет снята в случае продиктованного Россией мира. Для Москвы нет иного пути к соглашению с Украиной, чем тот, который может быть принят украинцами. Мы будем поддерживать Киев до тех пор, пока он нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и поставками оружия. В то же время мы гарантируем, что НАТО не станет стороной войны", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Ему заочно ответил Сергей Лавров. Глава российского МИД назвал украинский кризис "актом большой игры" в борьбе Запада против России.

"Когда Олаф Шольц требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины, он зря старается. Такое соглашение уже было — Минские договоренности, которые убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев, открыто отказавшийся их выполнять. Так что инсценировка закончилась, финита ля комедия", - сказал Лавров.

К прямому конфликту с Москвой должен быть готов Лондон - сенсационное заявление в интервью Sky News сделал начальник штаба британских ВВС Марк Уигстон. Он назвал Россию наиболее значимой угрозой для безопасности королевства и континентальной Европы. Вступить в войну Уигстон пообещал, если Москва нападет на британскую территорию или одну из стран-участниц НАТО.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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