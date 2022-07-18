На Курилах завершилась экспедиция Русского географического общества

Специалисты обследовали акваторию вблизи острова Матуа

На Курилах успешно завершилась 20-дневная совместная экспедиция Русского географического общества и Тихоокеанского флота. Отряд судов обеспечения провёл детальное обследование акватории вблизи острова Матуа.

А водолазы совершили экспериментальные спуски с целью испытания новейшего оборудования. В ходе погружений с применением обитаемого подводного аппарата специалисты изучили состояние затонувшей во время Второй мировой американской подводной лодки. На борту субмарины установили памятную табличку с именами погибших моряков.

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